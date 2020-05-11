ЕК готова потратить €15,8 млн на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах

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11 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Еврокомиссия выделила 15,8 миллионов евро в рамках программы «Европейская политика соседства», чтобы улучшить мнение стран о Евросоюзе. Соответствующий документ рассмотрел RT.

«Общая цель данной программы - повышение осведомлённости и углубление представления общественности о ЕС и его политике, а также улучшение общественного мнения в отношении ЕС на территории стран-соседей посредством специально разработанных стратегических мер в области коммуникации», - говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что около 10,8 млн евро будет направлено на реализацию программы в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине, а остальные средства потратят на Сирию, Ливию, Египет и другие республики-соседей на юге.

При этом исполнителями могут стать европейские физические и юридические лица, а также международные организации. В их обязанности будет входить распространение информации в Интернете, в том числе социальных сетях, а также не исключено проведение ежегодных опросов и интервью для отслеживания мнения в разных странах.

Реализация проекта запланирована на четыре года, начиная с ноября 2020.

Ранее ЕК призвала страны Шенгенской зоны продлить до 15 июня ограничение на поездки и продолжать сохранять ограничения на внешних границах из-за пандемии коронавируса.