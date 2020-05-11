Молдавия обратится к РФ с просьбой о кредите в размере 200 млн евро

Кабинет министров Молдавии вновь обратится к российскому правительству с просьбой о кредите в размере 200 миллионов евро. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил молдавский лидер Игорь Додон.
В минувший четверг Конституционный суд Молдавии
признал соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро неконституционным. Додон заявил, что собирается возобновить переговоры с российскими властями о финансовой поддержке.
Подчеркивается, что вышеуказанная инициатива будет официально выдвинута на текущей неделе в рамках заседания кабмина.