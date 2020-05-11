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Один человек с COVID-19 заразил 533 работника рыбозавода в Гане

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Один человек с COVID-19 заразил 533 работника рыбозавода в Гане
лаборатория, pixabay.com
11 мая стало известно, что один человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема, расположенном на юге западноафриканской Ганы.
Соответствующую информацию предоставил президент страны Нана Акуфо-Аддо, который отметил, что с 6 на 7 мая в Гане был выявлен 921 новый случай заражения COVID-19, больше половины из них были зафиксированы на рыбоперерабатывающем предприятии.
В общей сложности на территории Ганы зарегистрировали 4 700 заболевших коронавирусом нового типа, 22 пациента скончались, 494 человека выздоровели.
ЕТ

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