Один человек с COVID-19 заразил 533 работника рыбозавода в Гане

11 мая стало известно, что один человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема, расположенном на юге западноафриканской Ганы.

Соответствующую информацию предоставил президент страны Нана Акуфо-Аддо, который отметил, что с 6 на 7 мая в Гане был выявлен 921 новый случай заражения COVID-19, больше половины из них были зафиксированы на рыбоперерабатывающем предприятии.