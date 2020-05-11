Один человек с COVID-19 заразил 533 работника рыбозавода в Гане

11 мая стало известно, что один человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема, расположенном на юге западноафриканской Ганы.
Соответствующую информацию предоставил президент страны Нана Акуфо-Аддо, который отметил, что с 6 на 7 мая в Гане был выявлен 921 новый случай заражения COVID-19, больше половины из них были зафиксированы на рыбоперерабатывающем предприятии.
В общей сложности на территории Ганы зарегистрировали 4 700 заболевших коронавирусом
нового типа, 22 пациента скончались, 494 человека выздоровели.