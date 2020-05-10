В Польше пытаются понять, что делать с выборами

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10 мая 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

История с сорванными коронавирусом выборами президента Польши получила продолжение. Тамошний избирком подтвердил провал волеизъявления граждан. И теперь сенат должен на это как-то отреагировать.



Выборы в Варшаве были назначены на нынешнее воскресенье, 10 мая. Они были сорваны в связи с коронавирусом.

«На выборах президента республики Польша не было возможности голосовать за кандидатов», — говорится в постановлении польского избиркома по итогам несостоявшегося плебисцита.

Согласно польским законам, в подобных случаях спикер парламента должен назначить новую дату выборов. На решение отводится 14 дней. Следующие выборы в Варшаве могут быть назначены спустя еще 60 дней. Такова буква польских законов.