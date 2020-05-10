В Турции число зараженных COVID-19 выросло за сутки на 1,5 тысячи

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10 мая 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Стамбул

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,5 тысячи, умерли 47 пациентов, общее число заразившихся больше 138 тысяч, заявил сегодня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции - минимальный уровень с 26 марта, а скончавшихся - с 31 марта.

"Сегодня выявлены 1542 новых случая, всего заразившихся – 138 657. Мы потеряли сегодня 47 пациентов, всего умерших - 3786. Вылечились сегодня 3211 пациентов, всего – 92 691", - написал Коджа в соцсети.

Турция с запозданием откроет в этом году курортный сезон и сейчас отели готовятся выполнять требования, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции, поставило министерство культуры и туризма.