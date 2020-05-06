Какие ограничения для туристов будут действовать летом в отелях Турции

Аргументы Недели → Туризм 13+

6 мая 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Турция с запоздание откроет в этом году курортный сезон и сейчас отели готовятся выполнять требования, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции, поставило министерство культуры и туризма.

По новым правилам, введенным из-за COVID, отели летом могут быть заполнены максимум на 60 процентов. У гостей при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски. В отелях оборудуют карантинную зону. На карантин в отеле будут отправлять туристов с подозрением на COVID.

Номера после выселения гостей и обработки будут оставаться незаселенными в течение 12 часов. Дверные ручки в номерах и другие разные поверхности в отелях будут регулярно обрабатываться антисептиком.

В кафе, ресторанах и барах продукты будут закрыты защитной стеклянной панелью. Столы расставят так, чтобы соблюдалась дистанция 1,5 метра. Количество людей в залах ресторанов будет ограничено. Кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми любят пользоваться отдыхающие, в этом году уберут.

Социальная дистанция должна будет соблюдаться на пляжах. Бассейны будут тщательно обрабатываться. Спа-центры и фитнес-залы в отелях в этом сезоне не откроются.

По состоянию на 6 мая в Турции зарегистрировано почти 130 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.