Турция пригрозила войной в Ливии?

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10 мая 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress/ Xinhua

Ситуация в Ливии может существенно обостриться. Официальная Анкара пригрозила ударами армии Хафтара.

С угрожающими нотками выступило турецкое министерство иностранных дел. Анкара обвинила армию генерала Халифа Хафтара в нанесении артиллерийских ударов по центру Триполи. Это столица Триполи.

«Только 9 мая, связанные с Хафтаром элементы, запустили более 100 ракет и вели интенсивный артиллерийский обстрел по центру Триполи», — заявил турецкий МИД: «В результате этих нападений, целями которых были дипломатические миссии, включая наше посольство в Триполи, аэропорт Митига, готовящиеся ко взлету гражданские самолеты и другая гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения гражданские лица. По этой причине мы вновь подчеркиваем, что если наши представительства в Ливии и наши интересы будут поставлены под удар, то мы будем считать формирования Хафтара законной целью».

Продолжающийся в Ливии конфликт не выходит на первые полосы из-за коронавирусной информационной повестки. На политическом глобусе официальная Анкара активно играет в двух точках: на севере Сирии и в Ливии.