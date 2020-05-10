В Белоруссии за сутки прибавилась почти тысяча заболевших коронавирусом

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10 мая 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Regnum

Фото: pixabay.com

В Белоруссии за последние сутки число диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось на 921. На сегодняшний день в Республике известно о 22 973 заболевших COVID-19.

В белорусском Минздраве отметили, что количество выздоровевших пациентов составило 6 406 человек, скончался 131 заболевший. Отмечается, что в стране работают 38 лабораторий по выявлению коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии проведено 263 543 теста на COVID-19.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал другие страны не осуждать Белоруссию за проведение Парада Победы.