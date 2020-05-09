Лукашенко попросил не осуждать Белоруссию за проведение Парада Победы

Аргументы Недели → В мире 13+

9 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com, Александр Лукашенко

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он попросил не "торопиться делать выводы".

Лукашенко аргументировал свою позицию тем, что на белорусский народ смотрят "глаза погибших советских солдат", которые хотели жить, но умерли ради последующих поколений.

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов", - отметил белорусский лидер.

Военнослужащему стало плохо, он упал в обморок на параде.