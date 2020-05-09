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Видео, как солдат потерял сознание на параде Победы в Белоруссии

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как солдат потерял сознание на параде Победы в Белоруссии
sb.by, парад Победы

Военнослужащему стало плохо, он упал в обморок на параде, приуроченном к 75-ю Победы в Великой Отечественной войне, в Минске. Его поддержали однополчане и повели к трибунам.

Власти Белоруссии решили провести парад, несмотря на пандемию COVID-19. Лукашенко приглашал приехать на него лидеров других стран, в том числе главу российского государства Владимира Путина. В параде участвовали три тысячи военнослужащих, 185 единиц военной техники и 42 воздушных судна. На параде много людей были без масок и перчаток.

НС

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