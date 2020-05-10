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В российском МИД охарактеризовали ситуацию на Донбассе

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В российском МИД охарактеризовали ситуацию на Донбассе
Фото: Аргументы недели

Замглавы российского МИД Андрей Руденко оценил конфликт на Донбассе и назвал его не замороженным, а тлеющим. Руденко отметил, что на территории ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы, жертвами которых становятся мирные жители.

«К сожалению, последние события в Донбассе свидетельствуют о том, что внутриукраинский кризис, которому пошёл уже седьмой год, скорее приобрёл характер не замороженного, а тлеющего конфликта», - сказал он.

Руденко добавил, что сложившейся ситуации можно было бы избежать, если бы Киев изначально согласился соблюдать Минские договоренности. Замминистра подчеркнул, что в Донбассе готовы к диалогу.

АБ

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