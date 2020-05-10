Трамп обиделся на Буша за то, что экс-президент за него не заступился

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10 мая 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Дональд Трамп. Фото: соцсети

Бывший президент США Джоржд Буш призвал американцев забыть о межпартийных разногласиях и объединиться перед угрозой в лице коронавируса. Нынешний глава страны Дональд Трамп обвинил предшественника в запоздалой реакции.

Буш впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом и выразил надежду, что американцы смогут забыть о разнице в политических убеждениях ради общей цели.

Дональд Трамп не оценил речь Буша. Лидер Соединенных Штатов заявил, что экс-президент мог призвать соотечественников забыть о партийных конфликтах раньше – когда Трампа хотели отстранить от должности.

Ранее Трамп назвал экономическое положение США «переходом к величию».