Трамп назвал экономическое положение США «переходом к величию»

Американский президент Дональд Трамп объявил, что экономика Соединенных Штатов сейчас переходит в фазу «величия» после временного спада, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции.
Трамп уверен, что для Америки следующий год окажется «грандиозным». «Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным», - заявил лидер Соединенных Штатов.
Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что рано или поздно коронавирус исчезнет сам по себе.