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Трамп назвал экономическое положение США «переходом к величию»

, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Трамп назвал экономическое положение США «переходом к величию»
Дональд Трамп. Фото: соцсети

Американский президент Дональд Трамп объявил, что экономика Соединенных Штатов сейчас переходит в фазу «величия» после временного спада, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Трамп уверен, что для Америки следующий год окажется «грандиозным». «Переход к величию – это то, где мы сейчас и что мы начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным», - заявил лидер Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что рано или поздно коронавирус исчезнет сам по себе.

АБ

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