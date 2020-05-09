Елизавета II рассказала, как во время войны научилась водить военные грузовики

Королева Великобритании Елизавета II поздравила британцев с 75-летней годовщиной победы во Второй мировой войне и рассказала о том, как научилась водить военные грузовики.
Королева призвала людей не отчаиваться из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и не сдаваться. Также Елизавета II вспомнила, что сама принимала участие в войне. Во время начала Второй мировой ей было всего 13 лет, но она вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус. Именно там ей пришлось научиться водить военные машины.
Ранее в Белом доме назвали победителями нацизма США и Великобританию, но ни слова не сказали про СССР.