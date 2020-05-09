В Госдуме посоветовали Вашингтону подучить историю

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил администрацию президента США в безграмотности и незнании истории. Такое заявление российский политик сделал после того, как в Белом доме приписали победу над нацизмом Соединенным Штатам и Великобритании.
«На Западе продолжается акция «Политическая амнезия» или «Ампутация памяти». 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме стоит провести исторический ликбез», - прокомментировал Слуцкий скандальный пост, опубликованный в Instagram-аккаунте Белого дома.
Ранее рэпер Тимати призвал россиян зайти на страницу Белого дома и оставить в комментариях «свои мысли» по этому вопросу.