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В Госдуме посоветовали Вашингтону подучить историю

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме посоветовали Вашингтону подучить историю
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил администрацию президента США в безграмотности и незнании истории. Такое заявление российский политик сделал после того, как в Белом доме приписали победу над нацизмом Соединенным Штатам и Великобритании.

«На Западе продолжается акция «Политическая амнезия» или «Ампутация памяти». 9 мая замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло. В Белом доме стоит провести исторический ликбез», - прокомментировал Слуцкий скандальный пост, опубликованный в Instagram-аккаунте Белого дома.

Ранее рэпер Тимати призвал россиян зайти на страницу Белого дома и оставить в комментариях «свои мысли» по этому вопросу.

АБ

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