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Сербский министр раскритиковал попытки «уравнять вермахт и Красную Армию»

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сербский министр раскритиковал попытки «уравнять вермахт и Красную Армию»
Фото: pixabay.com

В Сербии глава министерства обороны Александр Вулин осудил попытки переписать историю и «уравнять вермахт и Красную Армию». Он раскритиковал разрушение памятников советским солдатам и назвал это позором.

«Мы знаем, что истина одна. Она заключается в том, что 75 лет назад свободные народы победили. Без жертвы советского, еврейского, сербского и всех свободных народов победа была невозможна», - сказал Вулин. Об этом он заявил во время церемонии награждения военно-медицинских специалистов МО РФ, которые больше месяца находились в Сербии и помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией.

АБ

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