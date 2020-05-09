Лукашенко поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в субботу, 9 мая, направил поздравления лидеру Российской Федерации Владимиру Путину с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Лукашенко в своем поздравлении отметил неоценимый вклад белорусов и россиян в общую победу над фашизмом. Глава Белоруссии подчеркнул, что страны гордятся силой духа и мужеством воинов, а также тружеников тыла. По его словам, и россияне и белорусы склоняют головы перед теми, кто отдал жизни за свою родину.

Александр Лукашенко добавил, что единство, дружба и взаимовыручка двух народов проверены в тяжелейших испытаниях военного времени. Политик убежден, что они будут и дальше являться незыблемой основой для стратегического развития белорусско-российских отношений.