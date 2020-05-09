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Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
президент Украины Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/Xinhua
Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу, 9 мая, возложил цветы к Вечному огню и почтил минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Об этом заявили в офисе украинского лидера.
 
Напомним, 8 мая на Украине отмечают День памяти и примирения, учрежденный пять лет назад. Так, страна поддержала традицию отмечать Победу над нацистами по образцу Западной Европы. День Победы по-прежнему празднуют 9 мая, но ключевые мероприятия проводятся днем ранее.
 
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в стране не будет массовых мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.
ЕТ

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