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Британская медсестра, не подозревавшая о беременности, родила дочь

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Британская медсестра, не подозревавшая о беременности, родила дочь
ножки младенца, pixabay.com
Медсестра из города Сандерленд, который находится в графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании, не подозревавшая о своей беременности, родила дочь после двенадцатичасовой рабочей смены в больницы.
 
31-летняя Эмма Хиндмарш, лечившая психически больных пациентов, сообщила, что в последние месяцы была очень увлечена работой, нерегулярно питалась, переедала и считала, что слегка поправилась.
 
2 мая, вернувшись домой с работы, молодая женщина сообщила мужу о сильнейших болях в животе. Она приняла две таблетки обезболивающего, а через два часа родила дочь весом 2,5 килограмма. Супруг медсестры признался, что девочка появилась на свет "как гром среди ясного неба". Ей дали имя Изабель Роуз.
ЕТ

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