Британская медсестра, не подозревавшая о беременности, родила дочь

Медсестра из города Сандерленд, который находится в графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании, не подозревавшая о своей беременности, родила дочь после двенадцатичасовой рабочей смены в больницы.
31-летняя Эмма Хиндмарш, лечившая психически больных пациентов, сообщила, что в последние месяцы была очень увлечена работой, нерегулярно питалась, переедала и считала, что слегка поправилась.
2 мая, вернувшись домой с работы, молодая женщина сообщила мужу о сильнейших болях в животе. Она приняла две таблетки обезболивающего, а через два часа родила
дочь весом 2,5 килограмма. Супруг медсестры признался, что девочка появилась на свет "как гром среди ясного неба". Ей дали имя Изабель Роуз.