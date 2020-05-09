Британская медсестра, не подозревавшая о беременности, родила дочь

Медсестра из города Сандерленд, который находится в графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании, не подозревавшая о своей беременности, родила дочь после двенадцатичасовой рабочей смены в больницы.

31-летняя Эмма Хиндмарш, лечившая психически больных пациентов, сообщила, что в последние месяцы была очень увлечена работой, нерегулярно питалась, переедала и считала, что слегка поправилась.