Врач призвал женщин не беременеть во время карантина

Акушер-гинеколог Владимир Серов рассказал, насколько беременность безопасна при пандемии коронавируса. Врач отметил, что проблемой может стать не только болезнь, но даже карантин.
Серов заявил, что в настоящее время до конца не известно, как коронавирус может повлиять на мать и ребенка. При этом специалист подчеркнул, что карантин точно не пойдет на пользу беременным. Он объяснил это тем, что в условиях изоляции будущая мать не сможет достаточное время проводить на свежем воздухе, а также получать положительные эмоции от общения с людьми.
«Сейчас речь идет в основном о пожилых людях, поэтому прямой опасности нет, так как все женщины — молодые. Но сейчас время такое, что, может быть, некоторый период стоит подождать, прежде чем что-либо делать», - резюмировал Серов.