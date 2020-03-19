Врач призвал женщин не беременеть во время карантина

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19 марта 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Акушер-гинеколог Владимир Серов рассказал, насколько беременность безопасна при пандемии коронавируса. Врач отметил, что проблемой может стать не только болезнь, но даже карантин.

Серов заявил, что в настоящее время до конца не известно, как коронавирус может повлиять на мать и ребенка. При этом специалист подчеркнул, что карантин точно не пойдет на пользу беременным. Он объяснил это тем, что в условиях изоляции будущая мать не сможет достаточное время проводить на свежем воздухе, а также получать положительные эмоции от общения с людьми.

«Сейчас речь идет в основном о пожилых людях, поэтому прямой опасности нет, так как все женщины — молодые. Но сейчас время такое, что, может быть, некоторый период стоит подождать, прежде чем что-либо делать», - резюмировал Серов.