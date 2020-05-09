За сутки в Германии коронавирус выявили у 1 251 человека

За минувшие сутки количество выявленных в Германии случаев заражения коронавирусом нового типа возросло на 1 251. Соответствующую информацию утром в субботу предоставил институт Роберта Коха.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на территории Германии скончались 103 человека, которые были заражены коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии COVID-19 в стране заболели 168 551 человек, скончались 7 369. Количество выздоровевших к настоящему моменту превысило 143 тысячи.