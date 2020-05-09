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За сутки в Германии коронавирус выявили у 1 251 человека

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в Германии коронавирус выявили у 1 251 человека
анализ крови, pixabay.com
За минувшие сутки количество выявленных в Германии случаев заражения коронавирусом нового типа возросло на 1 251. Соответствующую информацию утром в субботу предоставил институт Роберта Коха.
 
Уточняется, что за минувшие 24 часа на территории Германии скончались 103 человека, которые были заражены коронавирусной инфекцией.
 
С начала пандемии COVID-19 в стране заболели 168 551 человек, скончались 7 369. Количество выздоровевших к настоящему моменту превысило 143 тысячи.
 
В последнее время в Германии наблюдается снижение заболеваемости, однако замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде заявил, что вторая волна пандемии коронавируса нового типа в Германии может начаться раньше осени, если граждане перестанут соблюдать ограничительные меры.
ЕТ

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