Британский политолог объяснил, почему война между сверхдержавами маловероятна

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8 мая 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Политолог из Великобритании Барри Бузан уверен, что в нынешней ситуации война между великими державами маловероятна, поскольку страны не имеют возможностей или желания начинать борьбу.

«Я думаю, что ядерное оружие и другие дорогостоящие виды оружия массового уничтожения делают вероятность войны между великими державами иррациональной, если не сказать глупой», - считает эксперт. Он отметил, что война реально, однако крайне маловероятна.

Бузан добавил, что по всему миру государства отказываются от военного противостояния. Также он заявил, что сейчас ни одна страна не стремится управлять миром.