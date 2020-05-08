В США одобрили тест на COVID-19 по слюне

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый тест на COVID-19 для домашнего использования. Данный анализ проводится по слюне пациента.

Разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет отметил, что люди смогут самостоятельно собирать образец слюны и отправлять его в лабораторию для исследования.