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В США одобрили тест на COVID-19 по слюне

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США одобрили тест на COVID-19 по слюне
лаборатория, pixabay.com
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый тест на COVID-19 для домашнего использования. Данный анализ проводится по слюне пациента.
 
Разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет отметил, что люди смогут самостоятельно собирать образец слюны и отправлять его в лабораторию для исследования.
 
Новая технология даст возможность проводить более широкий анализ, чем в ходе применения обычного метода с использованием мазков из носа и горла, требующего непосредственного контакта человека пациента с медицинским работником.
ЕТ

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