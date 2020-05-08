В Мосгордуме оценили возможность проведения тотального тестирования на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев считает, что на коронавирус необходимо проверить всех без исключения, «чтобы понять масштаб бедствия».

Депутат рассказал, что лично знает тех, кто переболел бессимптомно. Люди выяснили это только после сдачи анализа. «Так или иначе, это будет обязательным правилом - пройти тестирование и понять, переболел или нет. Так как вокруг людей много болеет, можно от кого-то подцепить, конечно», - сказал Олег Артемьев.

Политик привел в пример США, где уже проводят тотальное тестирование. В Бостоне проверили приют для бездомных и у 36% человек выявили коронавирус. Хотя никаких признаков заболевания у них не было.

Сейчас в России на коронавирус стараются тестировать граждан с симптомами ОРВИ, пациентов с пневмонией, а также находившихся в близком контакте с теми, у кого подтвержден COVID-19.

Согласно последней информации, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в России достигло 177 160. За последние сутки вирус унес жизни 88 человек, всего с начала эпидемии зафиксировано 1 625 смертей.