Количество жертв COVID-19 в Италии превысило 30 тысяч

Количество жертв коронавируса нового типа на территории Италии с начала пандемии достигло 30 201 человека. Согласно последней информации, за минувшие сутки число умерших увеличилось на 243.

Уточняется, что накануне прирост жертв коронавирусной инфекции в Италии составил 274. Общее количество случаев заражения COVID-19, включая скончавшихся и вылечившихся, за прошедшие 24 часа возросло в стране на 1 327 и достигло 217 185.

В общей сложности на итальянской территории выздоровели 99 023 человека, за сутки этот показатель увеличился на 2 747.