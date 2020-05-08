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Количество жертв COVID-19 в Италии превысило 30 тысяч

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв COVID-19 в Италии превысило 30 тысяч
дезинфекция в общественном транспорте в Италии, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
Количество жертв коронавируса нового типа на территории Италии с начала пандемии достигло 30 201 человека. Согласно последней информации, за минувшие сутки число умерших увеличилось на 243.
 
Уточняется, что накануне прирост жертв коронавирусной инфекции в Италии составил 274. Общее количество случаев заражения COVID-19, включая скончавшихся и вылечившихся, за прошедшие 24 часа возросло в стране на 1 327 и достигло 217 185. 
 
В общей сложности на итальянской территории выздоровели 99 023 человека, за сутки этот показатель увеличился на 2 747.
ЕТ

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