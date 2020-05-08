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В марте смертность в Италии выросла на 39% на фоне пандемии COVID-19

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В марте смертность в Италии выросла на 39% на фоне пандемии COVID-19
коронавирус в Италии, Alfonso Di Vincenzo/Keystone Press Agency
С 20 февраля по 31 марта 2020 года смертность в Италии, где было выявлено широкое распространение коронавируса нового типа, увеличилась почти на 39% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.
 
Президент Национального института статистики профессор Джанкарло Бланджардо в рамках пресс-конференции в Риме, организованной Высшим институтом здравоохранения, подчеркнул, что чуть больше половины вышеуказанного прироста количества умерших дала коронавирусная инфекция.
 
С 20 февраля, когда была зафиксирована первая смерть в результате заражения COVID-19, по 31 марта число умерших итальянцев выросло более чем на 25 тысяч человек.
ЕТ

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