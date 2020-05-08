В марте смертность в Италии выросла на 39% на фоне пандемии COVID-19

С 20 февраля по 31 марта 2020 года смертность в Италии, где было выявлено широкое распространение коронавируса нового типа, увеличилась почти на 39% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Президент Национального института статистики профессор Джанкарло Бланджардо в рамках пресс-конференции в Риме, организованной Высшим институтом здравоохранения, подчеркнул, что чуть больше половины вышеуказанного прироста количества умерших дала коронавирусная инфекция.