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Китай готов помогать России отстаивать итоги Второй мировой

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Китай готов помогать России отстаивать итоги Второй мировой
Фото: pixabay.com

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что в КНР готовы наравне с Россией отстаивать итоги победы во Второй мировой войне. Он отметил, что Россия и Китай стали главными театрами военных действий.

В ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным Си Цзиньпин поздравил российских граждан с 75-летней годовщиной Победы. Он отметил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны.

«Китай готов следовать сообща с Россией, твердо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость… Этот этап истории должен навеки остаться в памяти», - сказал он.

АБ

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