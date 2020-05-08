Китай готов помогать России отстаивать итоги Второй мировой

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8 мая 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что в КНР готовы наравне с Россией отстаивать итоги победы во Второй мировой войне. Он отметил, что Россия и Китай стали главными театрами военных действий.

В ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным Си Цзиньпин поздравил российских граждан с 75-летней годовщиной Победы. Он отметил, что Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны.

«Китай готов следовать сообща с Россией, твердо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость… Этот этап истории должен навеки остаться в памяти», - сказал он.