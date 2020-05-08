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Кремль: Россия и Китай готовы совместно работать над вакциной от COVID-19

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль: Россия и Китай готовы совместно работать над вакциной от COVID-19
шприц, pixabay.com
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках телефонного разговора подтвердили готовность стран совместно работать для создания вакцины и лекарств от COVID-19.
 
В пресс-службе Кремля уточнили, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы высоко оценили сотрудничество двух стран, которые с самого начала эпидемии коронавируса нового типа поддерживали друг друга.
 
Стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы, которая направлена на создание вакцин и лекарств от COVID-19, на консолидацию усилий международного сообщества по борьбе с пандемией, а также на недопущение политизации данной темы.
ЕТ

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