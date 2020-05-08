Кремль: Россия и Китай готовы совместно работать над вакциной от COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках телефонного разговора подтвердили готовность стран совместно работать для создания вакцины и лекарств от COVID-19.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе беседы высоко оценили сотрудничество двух стран, которые с самого начала эпидемии коронавируса нового типа поддерживали друг друга.