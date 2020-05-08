Второй пациент с COVID-19 скончался в Крыму

На территории Крыма скончался второй пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию вечером в пятницу, 8 мая, предоставили сотрудники минздрава региона.

Речь идет о 95-летней женщине, которая сначала была госпитализирована в Алуштинскую горбольницу, а впоследствии – в 7-ю горбольницу Симферополя. 25 апреля ее первой из всех зараженных COVID-19 в регионе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пожилая пациентка скончалась, несмотря на действия врачей.

Ранее в Сакской районной больнице умерла пожилая женщина с коронавирусом нового типа, которая находилась на ИВЛ с 30 апреля.