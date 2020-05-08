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Второй пациент с COVID-19 скончался в Крыму

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Второй пациент с COVID-19 скончался в Крыму
пациент, pixabay.com
На территории Крыма скончался второй пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию вечером в пятницу, 8 мая, предоставили сотрудники минздрава региона.
 
Речь идет о 95-летней женщине, которая сначала была госпитализирована в Алуштинскую горбольницу, а впоследствии – в 7-ю горбольницу Симферополя. 25 апреля ее первой из всех зараженных COVID-19 в регионе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пожилая пациентка скончалась, несмотря на действия врачей.
 
Ранее в Сакской районной больнице умерла пожилая женщина с коронавирусом нового типа, которая находилась на ИВЛ с 30 апреля.
ЕТ

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