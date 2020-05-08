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Посол Германии заявил о благодарности за примирение с русскими после войны

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Посол Германии заявил о благодарности за примирение с русскими после войны
флаг Германии, pixabay.com
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр 8 мая в рамках памятной церемонии в честь 75-летия окончания войны и освобождения Германии и Европы от нацизма заявил о благодарности за примирение с русскими.
 
Дипломат подчеркнул, что бесчисленные жертвы и страдания, которые принесла русским людям Вторая мировая война, развязанная Германией, не должны быть забыты.
 
Геза Андреас фон Гайр добавил, что народ Германии благодарен за то, что между русскими и немцами было достигнуто примирение. По словам посла, задача его страны по-прежнему заключается в том, чтобы сообща работать ради мира на планете.
 
ЕТ

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