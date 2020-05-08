Посол Германии заявил о благодарности за примирение с русскими после войны

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр 8 мая в рамках памятной церемонии в честь 75-летия окончания войны и освобождения Германии и Европы от нацизма заявил о благодарности за примирение с русскими.

Дипломат подчеркнул, что бесчисленные жертвы и страдания, которые принесла русским людям Вторая мировая война, развязанная Германией, не должны быть забыты.