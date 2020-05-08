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Лукашенко признался, что не сомневается в правильности выбранного пути борьбы с COVID-19

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко признался, что не сомневается в правильности выбранного пути борьбы с COVID-19
Александр Лукашенко. Фото: соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что страна выбрала правильный путь борьбы с коронавирусом, благодаря которому уже через месяц удастся забыть про болезнь.

«Мы избрали свой путь. Мы не ввели чрезвычайное положение… Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус», - считает Лукашенко.

По его словам, такой метод позволит стране не только быстро покончить с эпидемией, но и не беспокоиться о второй волне, которую эксперты ожидают осенью. «Думаю, что наш путь - это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай Бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни», - сказал президент Белоруссии. Он добавил, что главнее всего сейчас – спасение жизней.

АБ

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