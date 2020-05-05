Лукашенко пригласил лидеров стран, входящих в состав СССР, посетить парад Победы в Белоруссии

Аргументы Недели → В мире 13+

5 мая 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Белорусский президент Александр Лукашенко пригласил лидеров стран, входящих в состав СССР, посетить парад Победы, который пройдет в Минске 9 мая.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», - заявил президент Белоруссии. Он выразил уверенность, что правильнее всего будет устроить масштабное торжество именно в Белоруссии. «Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне», - заключил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заверил, что страна «организовалась» для борьбы с COVID-19.