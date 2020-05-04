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Лукашенко объявил, что страна «организовалась» для борьбы с COVID-19

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко объявил, что страна «организовалась» для борьбы с COVID-19
Фото: pixabay.com

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что страна «организовалась» для победы над коронавирусной инфекцией и приступила к борьбе с вирусом как положено.

«Мы как положено боремся с этой заразой… Просто мы организовались. Вся страна. Для того чтобы победить это несчастье», - заявил глава Белоруссии.

Лукашенко признал, что многие осуждают тактику, которую Белоруссия выбрала для борьбы с коронавирусом, однако он считает ее наиболее оптимальной в условиях экономического положения страны.
Отмечается, что глава Белоруссии не спешит вводить в стране карантин или объявлять об изоляции граждан.

АБ

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