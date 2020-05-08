Врачи из Ломбардии оценили работу российских медиков

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8 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врачи в Италии оценили работу российских коллег, которые более месяца находились в Ломбардии и помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией. О впечатлениях итальянцев от работы русских врачей рассказал представитель областного правительства Ломбардии по международным связям Алан Рицци.

«Итальянский медицинский персонал поблагодарил российских специалистов и остался поражен той работой, которую на нашей территории провели российские друзья», - сообщил итальянец. Он отметил, что за время эпидемии Ломбардия получила большой объём помощи из других стран, что может говорить о хорошей внешней политике.

Рицци добавил, что представители разных стран должны передавать опыт по борьбе с COVID-19.