Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 8 мая, объяснил попытки некоторых стран "переписать историю". По мнению главы России, эти шаги имеют отношение не к прошлому, а к сегодняшнему дню.

Владимир Путин в рамках фильма Андрея Кондрашова "Война за память" подчеркнул, что попытки "переписать историю" являются инструментом внутриполитической борьбы в ряде государств.

Российский лидер также заметил, что те, кто это делает, таким методом "взбадривают свой электорат". Именно поэтому подобные попытки не имеют никакого отношения к реальным историческим фактам.