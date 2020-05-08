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Путин объяснил, почему некоторые страны пытаются «переписать историю»

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин объяснил, почему некоторые страны пытаются «переписать историю»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 8 мая, объяснил попытки некоторых стран "переписать историю". По мнению главы России, эти шаги имеют отношение не к прошлому, а к сегодняшнему дню.
 
Владимир Путин в рамках фильма Андрея Кондрашова "Война за память" подчеркнул, что попытки "переписать историю" являются инструментом внутриполитической борьбы в ряде государств.
 
Российский лидер также заметил, что те, кто это делает, таким методом "взбадривают свой электорат". Именно поэтому подобные попытки не имеют никакого отношения к реальным историческим фактам.
 
Напомним, ранее в парламенте Литвы заявили, что Россия "всячески искажает сведения о Второй мировой войне".
ЕТ

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