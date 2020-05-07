Парламент Литвы утверждает, что РФ всячески искажает сведения о Второй мировой войне

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7 мая 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, вильнюс, Литва

Сейм Литвы принял сегодня резолюцию с критикой в адрес РФ в связи с расхождениями во взглядах на историческое прошлое. Документ на пленарном заседании депутатами был поддержан единогласно.

Депутаты Литвы призывают Европарламент, высшие законодательные органы других европейских стран и международное сообщество не мириться с этим и "вместе противостоять распространению дезинформации".

Период пребывания в составе Советского союза после окончания Великой Отечественной войны власти Литвы именуют "второй оккупацией". Принят закон об ответственности за "отрицание советской агрессии и оккупации". Он предусматривает наказание в виде реальных сроков лишения свободы.