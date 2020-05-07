Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Парламент Литвы утверждает, что РФ всячески искажает сведения о Второй мировой войне

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Парламент Литвы утверждает, что РФ всячески искажает сведения о Второй мировой войне
pixabay.com, вильнюс, Литва

Сейм Литвы принял сегодня резолюцию с критикой в адрес РФ в связи с расхождениями во взглядах на историческое прошлое. Документ на пленарном заседании депутатами был поддержан единогласно.

Депутаты Литвы призывают Европарламент, высшие законодательные органы других европейских стран и международное сообщество не мириться с этим и "вместе противостоять распространению дезинформации".

Период пребывания в составе Советского союза после окончания Великой Отечественной войны власти Литвы именуют "второй оккупацией". Принят закон об ответственности за "отрицание советской агрессии и оккупации". Он предусматривает наказание в виде реальных сроков лишения свободы.

НС

Общество

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится масочный режим и обязательное ношение перчаток в общественном транспорте. Известно, что с 12 мая работу начинают промышленные и строительные предприятия столицы

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью