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В Интернете появились фото группировки кораблей НАТО в Баренцевом море

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Интернете появились фото группировки кораблей НАТО в Баренцевом море
корабли НАТО, фото из соцсети

В Интернете опубликованы фото группировки кораблей НАТО, которые вошли в Баренцевом море.  В составе группировки - три эсминца ВМС США Porter, Donald Cook, Roosevelt и один фрегат Kent ВМС Великобритании.

Фото опубликованы 6-м флотом Соединённых Штатов Америки.  По  данным ВМС США, корабли НАТО были направлены в регион Баренцева моря для «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками». В США уточнили, что Россию о маршруте военных кораблей предупредили заранее.

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