В Интернете появились фото группировки кораблей НАТО в Баренцевом море

В Интернете опубликованы фото группировки кораблей НАТО, которые вошли в Баренцевом море. В составе группировки - три эсминца ВМС США Porter, Donald Cook, Roosevelt и один фрегат Kent ВМС Великобритании.

Фото опубликованы 6-м флотом Соединённых Штатов Америки. По данным ВМС США, корабли НАТО были направлены в регион Баренцева моря для «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками». В США уточнили, что Россию о маршруте военных кораблей предупредили заранее.

Thank you #USNavy for highlighting our ships doing great things in the #Barents Sea above the #Arctic Circle! https://t.co/tMWXYaFZ4t