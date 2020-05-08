В Китае за минувшие сутки выявлен один случай заражения COVID-19

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8 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Китае за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Как говорится в опубликованном заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер, 36 выписаны из больниц.

Известно, что новый случай выявлен в северо-восточной провинции Цзилинь. Это 45-летняя женщина, которая работает прачкой в Управлении общественной безопасности городского уезда Шулань. Еще три человека подозреваются в заражении коронавирусом нового типа - все они недавно прибыли из-за рубежа и находятся в Шанхае.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 82 886, выздоровели 77 993 человек, умерли 4 633. Еще 260 человек находятся в больницах, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось: в Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 1209.