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Грузия летом откроет границы для иностранных туристов

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Грузия летом откроет границы для иностранных туристов
pixabay.com, Грузия

В Грузии 15 июня возобновится внутренний туризм, а с 1 июля начнут принимать иностранных гостей. Об этом сегодня заявил премьер-министр республики Георгий Гахария. Но для этого нужна тщательная работа правительства.

Планируется создать коридоры безопасности на сухопутных границах с соседними странами, сообщил Гахария.  "Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей", - заявил премьер.

Несмотря на то, что коронавирусные больные на территории Грузии всё ещё продолжают появляться, многие аналитики уверены, что эта страна движется исключительно к благоприятному исходу.

НС

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