Движение к благоприятному исходу. Грузинская ситуация с коронавирусом

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5 мая 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Несмотря на то, что коронавирусные больные на территории Грузии всё ещё продолжают появляться, многие аналитики уверены, что эта страна движется исключительно к благоприятному исходу.

Ведь грузинский воздух неспроста считается одним из самых чистых на планете, а люди, живущие здесь, всегда блистали отменным здоровьем. К тому же в последнее время поднялась и система здравоохранения. На сегодня в Грузии 593 заболевших инфекцией Covid-19. В основном – это лёгкая форма или бессимптомная. Умерло 9 человек, и даже не столько от пневмонии, сколько от осложнений, ввиду сопутствующих заболеваний.

223 человека уже вылечилось. Они чувствуют себя отлично и благодарят судьбу за чудесное исцеление. 9 пациентов всё ещё остаются в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. С 31 марта в Грузии действуют особые карантинные меры. Был введён комендантский час для предотвращения распространения вируса. На улицы не разрешается выходить с 9 часов вечера до 6 утра. Но сейчас карантин уже начинают смягчать. Сейчас уже работают такси, открыты рынки, автомойки и рекреационные зоны. Два этапа по смягчению карантина из шести уже прошли. Однако про отмену комендантского часа ещё никто не говорил.