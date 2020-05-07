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В ВОЗ прокомментировали решение Минска провести парад

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ВОЗ прокомментировали решение Минска провести парад
Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Батыр Бердыклычев прокомментировал решение властей республики провести праздничный парад 9 мая в честь Дня Победы.

Эксперт отметил, что большое скопление людей может усугубить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Он подчеркнул, что в ВОЗ рекомендовали отменить все подобные мероприятия.

«Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между ними в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии… Однако принятие решения о выполнении рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны», - заявил Бердыклычев.

АБ

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