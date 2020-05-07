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В Америке могут предложить замену ВОЗ

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Америке могут предложить замену ВОЗ
Фото: pixabay.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео допустил, что в Вашингтоне могут предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения. Американец заявил, что в настоящее время в Белом доме решают, «какие дальнейшие действия являются наилучшими».

Помпео подчеркнул, что президент США Дональд Трамп собирается проконтролировать, чтобы Всемирная организация здравоохранения вновь «не допустила неудачу».

«Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», - считает он.

Ранее в ВОЗ прокомментировали заявления США о том, что коронавирус якобы был создан искусственно.

АБ

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