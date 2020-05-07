В Америке могут предложить замену ВОЗ

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео допустил, что в Вашингтоне могут предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения. Американец заявил, что в настоящее время в Белом доме решают, «какие дальнейшие действия являются наилучшими».
Помпео подчеркнул, что президент США Дональд Трамп собирается проконтролировать, чтобы Всемирная организация здравоохранения вновь «не допустила неудачу».
«Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», - считает он.
Ранее в ВОЗ прокомментировали заявления США о том, что коронавирус якобы был создан искусственно.