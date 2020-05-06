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Ангела Меркель заявила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Ангела Меркель заявила, что в Германии преодолена первая фаза пандемии
pixabay.com

В ФРГ существенно замедлились темпы распространения коронавируса нового типа, что дает повод говорить: первая стадия пандемии преодолена. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы преодолели первую фазу пандемии, но нужно понимать, что мы все равно находимся в самом начале и еще долго будем иметь дело с этим вирусом», - сказала Меркель.

Она напомнила: ежедневный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом не превышает тысячи уже на протяжении нескольких дней. Это сделало возможным отслеживание цепочек заражений.

По данным Института Роберта Коха, в Германии с начала пандемии заразились 164 807 пациентов .

Ранее сообщалось: в Иркутской городской больнице №1 заражение COVID-19 выявлено у 24 пациентов и 12 медиков.

ЕЧ

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