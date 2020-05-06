В Иркутске коронавирус нового типа выявили у 24 пациентов и 12 медиков городской больницы

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6 мая 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Иркутской городской больнице №1 заражение COVID-19 выявлено у 24 пациентов и 12 медиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Известно, что 30 апреля у жителей и врачей появились признаки коронавирусной инфекции. Они сдали тесты на вирус, которые показали положительный результат. Сейчас все заболевшие переведены в Иркутскую областную инфекционную больницу.

Весь персонал медицинского учреждения, где обнаружили инфицированных, будет обследован до конца недели. Также работники больницы пройдут компьютерную томографию.

Всего в регионе зарегистрировано 237 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Ранее сообщалось: в Липецкой области за минувшие сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус.