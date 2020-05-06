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В Липецкой области выздоровели 133 пациента с COVID-19

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Липецкой области выздоровели 133 пациента с COVID-19
pixabay.com

В Липецкой области за минувшие сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус нового типа. Об этом рассказала областная администрация.

Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 133 человек. Всего в области сейчас зарегистрировано 656 случаев коронавирусной инфекции, двое скончались. В больницах находятся 186 пациентов с диагнозом «COVID-19» и 413 жителей с подозрением на выделение вируса. 

Ранее в Санкт Петербурге скончались еще три пациента с коронавирусом. 

ЕЧ

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