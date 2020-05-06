Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Африке количество зараженных коронавирусом превысило 49,1 тысячи

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Африке количество зараженных коронавирусом превысило 49,1 тысячи
Кейптаун, pixabay.com
В Африке количество случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 49,1 тысячи. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения.
 
К настоящему моменту коронавирусная инфекция унесла в Африке жизни почти 2 тысяч человек. С начала эпидемии выздоровели более 16 тысяч пациентов.
 
Наибольшее количество заражений зарегистрировано в ЮАР (7 572), Египте (7 201), Марокко (5 153), а также Алжире (4 838). Максимальное число летальных исходов выявлено на территориях Алжира – 470 и Египта – 452.
ЕТ

Здоровье

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью