В Африке количество зараженных коронавирусом превысило 49,1 тысячи

В Африке количество случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 49,1 тысячи. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения.

К настоящему моменту коронавирусная инфекция унесла в Африке жизни почти 2 тысяч человек. С начала эпидемии выздоровели более 16 тысяч пациентов.