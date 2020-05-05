В Египте не ждут туристов из других стран в ближайшее время

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5 мая 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

отдых в Египте, pixabay.com

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани сообщил, что власти страны в ближайшее время не ждут иностранных туристов. Это связано с распространением коронавируса нового типа в мире.

Глава ведомства подчеркнул, что представители некоторых стран спрашивали о возможности открытия туризма в Египте к июню. По словам Халеда аль-Анани, правительство рассмотрит данный вопрос, как только прояснятся обстоятельства с распространением COVID-19. Министр заметил, что путешественники , вероятно, столкнутся с рядом сложностей, в частности, будут вынуждены доказывать, что не заражены. Также может быть ограничен максимальный возраст гостей – не больше 48 лет.