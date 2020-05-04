Директор турфирмы пристыдила Марию Захарову, заявившую, что путешествовать должны россияне с деньгами и связями

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4 мая 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: og.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: сайт МИД РФ

Гендиректор туристической компании Вероника Бирман раскритиковала официального представителя МИД РФ за ее «кастовые взгляды». Ответ Марии Захаровой на ее заявление о том, что путешествовать должны только россияне с деньгами и связями она опубликовала в профессиональной группе «Трэвел Президиум».

Ранее Мария Захарова в интервью Михаилу Зыгарю заявила, что поездка за границу - это рискованное и ответственное мероприятие, поэтому отдыхать там могут только люди с деньгами и связями. Те, у кого есть кредиты и небольшая зарплата не должны отдыхать за границей, чтобы не оказаться в сложной ситуации в случае возникновения ЧП, намекая на ситуацию с пандемией и тысячами россиян за границей.

Бирман заявила, что российские туроператоры могли бы сами вывезти своих клиентов на родину, если бы власти не закрыли границы и не запретили авиакомпаниям летать.

«Организованный государством вывоз потребовался только в беспрецедентной ситуации закрытия границ. И вы так его организовали, что многим, для того, чтобы им воспользоваться, действительно нужно было найти немалую такую сумму денег или неплохие связи. А теперь ещё и выслушивать ваши нотации», – написала Бирман, напомнив, что у всех россиян, которые якобы попали заграницей в ЧП, были обратные билеты.

Она также выразила недоумение тем, что Захарова, которая публично разделила россиян на «касты», хотя именно на их зарплату она ест, одевается, ездит в командировки и имеет «элитарную возможность путешествовать».

Бирман призвала чиновницу извиниться перед россиянами или уйти в отставку.

Ранее Захарова заявила, что многим придется изменить взгляд на мир после пандемии.