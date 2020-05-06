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В Германии не исключили, что жители страны смогут этим летом отдохнуть за границей

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Германии не исключили, что жители страны смогут этим летом отдохнуть за границей
Санторини, pixabay.com
Уполномоченный правительства ФРГ по туризму Томас Барайс не исключил, что жители страны смогут летом отдохнуть в других европейских странах, несмотря на пандемию коронавируса нового типа.
 
По словам Барайса, прежде всего, граждане Германии смогут посетить Австрию, Францию, Бельгию, Польшу или Нидерланды, до которых легко добраться на личном автомобиле. Он, однако, допустил, что путешественники смогут отдохнуть в Греции или на Балеарских островах, если там почти не будет новых случаев заражения COVID-19.
 
Напомним, на фоне снижения темпов распространения коронавирусной инфекции на территории Германии с 21 апреля поэтапно отменяют введенные ранее ограничения.
ЕТ

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