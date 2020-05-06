В Белоруссии число заболевших коронавирусом превысило 19 тысяч

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6 мая 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Скорая помощь. Фото: Pixabay

По состоянию на 6 мая в Белоруссии зафиксировано 19 255 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения РБ.

За последние сутки было зарегистрировано 905 новых случаев. Днем ранее суточный прирост заболевших коронавирусом в Белоруссии составил 861 человек.

По данным ведомства, всего за время вспышки коронавирусной инфекции умерло 112 человек, выздоровели 4388.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проведении президентских выборов в Белоруссии нынешним летом.